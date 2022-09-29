入境自主防疫「0+7」確定在10月13日上路，外界關心醫院將遭受衝擊，中央流行疫情指揮中心表示，0+7期間仍維持禁止到醫院探病，僅允許特殊情況下，持當日快篩陰性入院；至於醫護人員0+7期間，可持1到2日內快篩陰性結果正常上班。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，現行返國居家檢疫民眾，原則上不得探病，但如有社會緊急需求，會破例允許，這個規定會延用至0+7新制，以避免病毒傳播到醫院的可能性。

羅一鈞說明，如果是必須由家屬陪同的手術、侵入性檢查或治療，或是需要家屬簽同意書的醫療處置，以及急診ICU、安寧病房等特殊單位，需針對病人病情向家屬做說明，或是病人病情惡化、病危等情況，都可以破例進行探病。

羅一鈞表示，如符合上述特殊情況，可允許0+7期間探病，但須持有當日家用快篩陰性結果才能進入醫院；相關細節說明，待研擬完成後再向醫院公布。

外界關心0+7上路後可能衝擊國內醫療量能，是否會針對醫護人員出國採取額外隔離措施？羅一鈞表示，醫護人員出國後返國一樣可採0+7，如果要返回醫院工作，需有1到2日內家用快篩陰性結果，至於是1天或2天，會授權醫院視各單位屬性來決定，但不會要求醫護人員0+7期間不能上班，「以篩代隔」方式讓醫護人員回到工作崗位，也不會造成醫療量能衝擊。