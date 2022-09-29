本週ATP男子網球賽事有三個巡迴賽現正如火如荼地展開，分別是在以色列舉辦的特拉維夫公開賽(Tel Aviv Watergen Open)、位於保加利亞的索菲亞公開賽(Sofia Open)以及在韓國首爾開打的首爾公開賽(Eugene Korea Open Tennis Championships)，這三項賽事都屬於ATP250積分層級，球場性質同樣是硬地的場地，究竟這週過完以色列、保加利亞以及韓國會分別由哪位球星稱王呢？

特拉維夫公開賽歷史悠久，從1978年開始舉辦，2000年起停辦長達22屆，今年以ATP250的級別正式回歸，恢復舉辦第一年就吸引許多球星參賽，包含前球王N.喬科維奇(Novak Djokovic)、克羅埃西亞巨人西里奇(Marin Cilic)和阿根廷好手史瓦茲曼(Diego Schwartzman)…等，眾多球星之中論實力無疑由N.喬科維奇一枝獨秀，N.喬科維奇今年雖然因為疫苗因素，參與的賽事不多，但仍然勇奪溫布頓公開賽以及羅馬大師賽的冠軍頭銜，相較之下西里奇與史瓦茲曼今年到現在都一冠未得，他們將很難阻擋N.喬科維奇在特拉維夫公開賽對冠軍的衝擊。

索菲亞公開賽創辦於2016年，相對特拉維夫公開賽年輕許多，本屆的參賽選手也不乏網壇高手，有義大利最出色的J.辛納(Jannik Sinner)、西班牙名將卡雷諾布特(Pablo Carreno Busta)和保加利亞好手季米特洛夫(Grigor Dimitrov)…等，值得注意的是J.辛納已經連續兩年在索菲亞公開賽奪冠，今年依舊是最被看好奪冠的參賽選手，保加利亞可以說是J.辛納的第二個主場。

首爾公開賽從1996年以來今年首次回歸，本屆的前三種子分別是世界排名第2的魯德(Casper Ruud)、排名第8的諾里(Cameron Norrie)和排名第12的弗里茨(Taylor Fritz)，魯德和諾里雖然實力接近，但以對戰紀錄來看，兩人交手過三次都由魯德獲得勝利，是最被看好奪冠的球星。端看參賽選手的世界排名，首爾公開賽絕對是本週最為星光閃耀的巡迴賽，其它也包含日本、韓國的頂尖球員還有我國網球一哥夜市球王曾俊欣都有參與，首爾公開賽是亞洲網球選手與國際接軌、吸取經驗的年度重大賽事，相信曾俊欣一定會把握機會打出亮眼好表現。