時序入秋粉紅花景再+1！高雄愛河之心周遭的美人樹，現正陸續開花中，粉紅花海吸引不少民眾駐足打卡。高雄市工務局養工處表示，美人樹賞花路段除了博愛路愛河之心東、西湖外，在凹仔底森林公園生態湖畔、援中路後勁溪畔及苓雅區四維路上，都可看見豔麗桃紅色的花朵怒放在枝頭上，亮麗耀眼姿態迷人。

高雄市工務局表示，種植在愛河之心的美人樹已有15年，屬木棉科落葉喬木，花期為夏秋交替之際或入秋以後。每年約略從9月開始，美人樹就悄悄綻放，盛開時花多葉少，樹上掛滿豔紅的花朵，佈滿整個樹冠，十分壯麗，就像水岸邊燦笑的美人一般，特別亮麗搶眼，現在已成為在地的特色景點。

由於美人樹開花可與櫻花相媲美，遠觀有如櫻花般的錯覺，故有「美人櫻」之稱；它的樹幹直立，下部略為膨大，有如日式陶瓷酒瓶，又有「酒瓶木棉」稱號。

養工處進一步表示，美人樹賞花路段除了博愛路愛河之心東、西湖外，在凹仔底森林公園生態湖畔、援中路後勁溪畔及苓雅區四維路上都可看見，現在正是美人樹開花時節，連日來已有不少民眾與美人樹一起打卡拍照。(記者張雅雲/高雄報導)