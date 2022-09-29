英超本周末進行第9輪，目前排名前5的球隊有4隊捉對廝殺，前3的排名有可能會大搬風。

排名前3的兵工廠、曼城和托特納姆熱刺上一輪都贏球，先開踢的曼城3:0輕取狼隊後升上榜首，熱刺6:2大勝萊切斯特城後也升上第2，晚一天出賽的兵工廠則在3：0拿下布倫特福德後重回領先。「槍手」目前戰績6勝1敗，本周將坐鎮主場（台北時間10月1日19:30），迎戰5勝2和未嘗敗績的北倫敦宿敵熱刺。曼城則將在周日登場（10月2日21:00），與曼聯合演「曼徹斯特德比」。

槍手在「北倫敦德比」有主場優勢，從兩隊近年在英超交手的紀錄可以看出，兵工廠上一次在主場輸給熱刺，要回溯至2010年11月，之後直到上賽季，槍手在主場對熱刺的戰績是7勝4和，雖然近6個賽季熱刺的季終排名都高於兵工廠，但北倫敦的宿命對決絕不低頭。

上星期是國際比賽周，對兵工廠來說也是利多，陣中4名巴西兵全部沒有入選國家隊，中場大將帕蒂（Thomas Partey）本來有入選迦納國家隊參加對巴西的友誼賽，但因膝蓋問題沒有冒險上場而提早回歸俱樂部，也許有50%的機會可以對熱刺之戰上陣。熱刺多名大將包括肯恩（Harry Kane）、孫興慜、理查利森（Richarlison）、庫盧塞夫斯基（Dejan Kulusevski）和霍伊別爾（Pierre-Emile Højbjerg）都是國家隊的主力，加上法國頭號門將洛里斯（Hugo Lloris）受傷恐將缺陣，坐陣主場的兵工廠看好至少不敗，有望繼續穩坐龍頭。推薦玩法：不讓分主勝。

曼聯4連勝走勢凌厲，排名從墊底回升至第5，而且4連勝當中包括兩個主場擊敗利物浦和榜首的兵工廠。但曼城的狀況也不遑多讓，聯賽開季至今不敗，戰績5勝2和，主場3戰全勝。不過曼城這7場比賽還沒有碰到Big 6的球隊，本周對曼聯一仗，正是考驗曼城本季能否大步走向三連霸的起點。

曼聯對兵工廠之戰梅開二度的拉許福德（Marcus Rashford）傳出傷情，可能只有一半機會可以上陣，麥奎爾（Harry Maguire）、馬夏爾（Anthony Martial）和范德貝克（Donny van de Beek）也各有傷情。曼城方面則有中場菲利普斯（Kalvin Phillips）和後衛史東斯（John Stones）缺陣，後衛拉波爾特（Aymeric Laporte）已開始訓練，但距離復出仍有段時間。

曼城的挪威超新星哈蘭德（Erling Haaland）回國家隊又有進球，可惜挪威遭遇二連敗，未能在歐洲國家聯賽升級。但哈蘭德維持進球感覺，對曼城來說還是利多。以哈蘭德本季加盟後的瘋狂狀態，加上曼城幾乎全員都有的助攻能力，曼聯恐怕很難阻止挪威人進球。不過曼聯的反快攻也有一套，取得進球的機會也不低。推薦玩法：兩隊是否都進球（是）。