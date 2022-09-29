國民黨新竹市長候選人林耕仁指出，他過去曾針對2個重要市政議題進行質詢，分別是都曾得過國家卓越建設獎的新竹市立棒球場新建工程及新竹公園與動物園再生計畫，但在獲得殊榮獎項的背後，卻只是國王的新衣，被用來當作「烙跑二人組」施政瑕疵的遮羞布。

林耕仁今（29）日在臉書表示，新竹市政府過去在「烙跑二人組」的領導下，面對市政質疑時就時常搬出「獲得許多獎項」的說法，藉此轉移焦點，規避缺失的事實，但「高調得獎的背後，竟是國王的新衣！」

林耕仁提到，新竹市立棒球場新建工程曾獲2021國家卓越建設獎最佳規劃設計類金質獎，但花了好幾億蓋的地下停車場，明明有300個汽車停車位，賽事開打卻不能停車，加上場地安全大出包，讓選手受傷，僅打2場就停賽。

而曾獲國家卓越建設獎「最佳管理維護」的新竹公園與動物園再生計畫，動物種類從70種銳減至目前僅剩的30多種，從再生變成遇死不補，且官網近1年未更新，直到被踢爆後才急忙補上舊內容，讓林耕仁忍不住酸「這個最佳管理維護獎實在很有事！」

林耕仁直言，這些獲得殊榮獎項的背後，就只是國王的新衣，被用來當作「烙跑二人組」施政瑕疵的遮羞布，「這種虛假的『得獎光榮』？絕非市民之福。」