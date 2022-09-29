現年80歲的蕭道賢（左）2019年他報考玄奘大學碩士班，並於2021年7月取得碩士學位。（馮惠宜攝）

攀登刀梯是道教神職人員晉升的傳統科儀，赤腳登上108層刀梯的考驗，尋常人看來充滿神秘色彩，18年前創立太玄法師協會的道長蕭道賢，18年內舉辦24屆刀梯法師武考，本著活到老學到老的精神，他去年取得玄奘大學碩士學位，最近更將其畢生對道教的領悟，集結為17萬字2千字：「上登刀梯之訣要」一書，透過淺顯易懂文字揭開登刀梯的神秘面紗。

太玄法師協會蕭道賢表示，協會成立已經18年，今年刀梯盛會是第24屆。今年較為特殊的是蕭道賢於去年畢業於玄奘大學「宗教與文化學系」，碩士班的畢業論文，經由他編寫成「上登刀梯之訣要」一書，全書內容有17萬2千餘字，內文述訴了蕭道賢多年來，24次攀登刀梯的經驗，以及攀登108層刀梯最主要的意義。

今年高齡80歲的蕭道賢，30多年前因緣際會拜玄天上帝為祖爺，一頭栽進求道修行之路，繼2019年他報考玄奘大學碩士班，並於2021年7月取得碩士學位，今年更報逢甲大學中文系博士班，他一再從傳統道教領域跨界學習，真正實踐赤腳登刀梯、更上一層樓的精神。

10月1日武當道教玄武仙室太玄宗壇將進行第24屆刀梯法師武考，及蕭道賢也將舉辦個人新書：「上登刀梯之訣要」發表會，他坦言因年事已高，心力有限，日後刀梯科儀將交與弟子們繼續承接下去，未來將朝教育界、學術界跨界合作，繼續讓宗教與學術能融合在一起，希望透過學術教育，提升道教從業人員文化素質。

蕭道賢說，17萬2千字的新書「上登刀梯之訣要」是他畢生針對道教的領悟，也希望透過文字讓台灣道教「上登刀梯」建立起文化。