效力日職火腿隊的台灣好手王柏融昨天在札幌巨蛋最終戰先發並敲出二壘安打，但今天火腿就將他下放二軍，由於火腿隊一軍最終戰是10月2日，也代表王柏融本季已經結束。

王柏融上次一軍出賽是7月23日，後來因為確診新冠肺炎被下放二軍，昨天睽違65天重回一軍，並立刻被排進先發打線，在第2打席敲出二壘安打，本季主場首安出爐，並跑回1分，但在5局時被換代打退場。

今天火腿隊做出異動，將伊藤大海與包含王柏融等4名洋將下放二軍，由於下二軍需要10天後才能重新登錄，但火腿隊一軍最終戰是10月2日，代表王柏融本季已提前結束。

王柏融今年與火腿隊續約一年，本季一軍僅出賽15場，留下2支安打、打擊率0.063的成績。

而目前仍是自由身的台灣左投陳偉殷今天則透過社群媒體更新近況，他寫道：「7月底的時候，決定讓肩膀進場維護，以解決困擾了一段時間的肩膀問題，目前復健進度一切順利！」