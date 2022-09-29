譴責周玉蔻 林耕仁拍影片號召民眾力挺張淑娟

資深媒體人周玉蔻指前中姐張淑娟為蔣孝嚴緋聞女主角，鬧得滿城風雨，國民黨新竹市長參選人林耕仁29日拍影片聲援張淑娟，他在影片中指出「名嘴無德，毀人清譽」，周玉蔻為個人利益與執政黨勾結，傷害身為平民的張淑娟，也呼籲全體國民站出來聲援。

林耕仁在臉書貼出一段影片，針對日前周玉蔻利用媒體資源，在未查證相關情節之下霸凌一般民眾，使其無辜捲入社會風波，引發大眾撻伐。

林耕仁在影片中指出，周玉蔻為了個人利益與執政黨勾結，欺負無辜老百姓，潑髒水、亂抹黑，傷害身為平民的張淑娟，台灣媒體環境真的要任由這些所謂的名嘴在媒體上肆無忌憚的胡亂發言嗎？

林耕仁也質疑，一個媒體人怎麼能享有這麼多特權？為了跟執政黨交好，甘願淪為他們放話的工具、成為他們政治的打手，身為擁有第四權的媒體人，良心何在？

林耕仁說，媒體人應代表社會的道德與價值觀，秉持著公義去監督政府的施政與言行舉止，正確地發揮第四權，不該成為特定人士的打手，更不該用譁眾取寵的方式來捏造與事實不符的風向，試圖誤導輿論。

他跟大家一樣，看著新聞片段，心中對張淑娟萬般的不捨，因此林耕仁也呼籲，全體國民應該勇敢站出來，好好聲援張淑娟，像周玉蔻這種先胡亂潑髒水、侮辱別人人格，之後再道歉、然後被告敗訴的人，不管登報道歉幾次、賠了多少錢，都應該嚴加譴責。