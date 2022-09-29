《綜藝玩很大》目前在人氣票選上位居第一。（三立提供）

「第57屆電視金鐘獎」頒獎典禮首度分為「節目類」及「戲劇類」二場，在10月21日、22日依序舉辦，今年也首次舉辦人氣票選活動，由全民共同參與「網路人氣票選活動」，由民眾用投票的方式選出心目中年度最佳綜藝節目與戲劇節目。

目前已經累積破36萬票，各戲劇及綜藝節目都積極拉票，還有節目自辦活動，鼓勵粉絲投票，就希望有機會獲得「最具人氣戲劇節目獎」及「最具人氣綜藝節目獎」的殊榮。

截至今（29日）中午12點，綜藝節目以《綜藝玩很大》 56404 票、《飢餓遊戲》 54876 票、《全明星運動會》16337 票，位居前3名，尤其《飢餓遊戲》網路票選聲勢超強，與《綜藝玩很大》自活動開始就形成緊張的拉鋸戰，雙方從主持人到粉絲都沒間斷過持續在拉票。戲劇的前3名依序為是《火神的眼淚》 19149 票、《華燈初上》 14504 票、、《俗女養成記2》 14151票。

主辦單位三立電視呼籲民眾投票時請正確登入FB帳號認證，並確實填寫抽獎個人資料，填寫不實或不完整者，將會被視為無效票。每人可於「綜藝節目初選名單」及「戲劇節目初選名單」中，各選出5部最喜愛的作品，票數最高前5名，進入決選。10月1日起將進入第二階段決選，票數累積由票數最高者獲勝。

「111年度電視金鐘獎」節目類頒獎典禮、戲劇類頒獎典禮分別訂於10月21日（五）、10月22日（六）晚間7時在國立國父紀念館舉行，電視觀眾可透過三立都會台、三立戲劇台（MOD）及公共電視收看直播，海外觀眾可透過三立國際台、新加坡STAR HUB、東森美洲台、馬來西亞Unifi TV同步收看；亦可透過廣播電視金鐘獎官方網站、廣播電視金鐘獎官方YouTube、文化部FB、Vidol、Vidol YouTube、三立新聞網、中華電信Hami Video、LINE TODAY、LINE TV、Yahoo TV等新媒體平台隨時隨地同步收看，還可透過好事聯播網全程收聽頒獎典禮。