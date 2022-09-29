剛完成平美聯單季最多轟紀錄的洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)，由於球隊已經完成了分區封王任務，賈吉將可專心挑戰成為美聯歷史上單季最多全壘打的打者，以及自2012年米蓋卡布瑞拉(Miguel Cabrera)後，再度拿下美聯打擊三冠王的球員，不過本季雙城內野手阿萊斯(Luis Arraez)的火燙表現，成為了賈吉追逐三冠王的攔路虎。

歷經連續7場未開轟的賈吉，終於在今日客場面對藍鳥的比賽中，擊出超前比數的2分全壘打，同時也是賈吉本季第61轟，追平了洋基隊史傳奇球星馬里斯(Roger Maris)在1961所創下的美聯單季最多全壘打紀錄。

沒有戰績壓力的賈吉，接下來的目標絕對是放在美聯單季最多轟紀錄以及打擊三冠王，在本季美聯打擊排行榜當中，賈吉的全壘打及打點數皆大幅領先第2名的對手，唯一的變數就出現在打擊率上，亟欲挑戰全壘打紀錄的賈吉，近期遭到對手壞球連發對待，賈吉近7場比賽僅有2成11的打擊率，表現有些下滑，目前雖然以3成13打擊率與阿萊斯持平，但對於即將創造歷史的賈吉來說，不願成為紀錄配角的各家投手，也絕對不會讓他好過。

本賽季打出驚奇的阿萊斯，今日對陣白襪繳出5打數2安打的表現，寫下了連續5場敲出安打紀錄，按照阿萊斯近期強勢表現，他將成為法官競逐美聯三冠王的最大絆腳石。