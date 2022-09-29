無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨公布「前瞻教育」政策，台北市教育局長曾燦金請假到場參加，遭藍綠議員砲轟「寄生市府」，立委吳思瑤更端出台北市長柯文哲2014年的當選承諾，要求一級主管不要參加政黨活動，黃珊珊今受訪表示，總統也常常帶陳時中到處走不是嗎？ 民進黨可以，別人不可以嗎？柯文哲下午也緩頰，吳思瑤是用2014年的行政命令，後來2019年有再修改，所以沒問題。

黃珊珊今中午前往大同區太平市場以及慈聖宮掃街拜票，受訪表示政務官請假是政務官的權利，總統也常常帶陳時中到處走不是嗎？黃嗆民進黨可以，別人不可以嗎？

而柯文哲也於下午出席活動前受訪緩頰，強調已於2019年修正過相關行政命令，所以沒有問題，台北市政府副發言人魏文元補充，台北市政府訂有「台北市市長及政務人員涉及選舉活動行為規約」，因考量「政務人員法草案」並未限制政務人員不得於上班時間請假從事前開為公職候選人站台等行為，因此於2019年10月29日修正政務人員行為規約內容。

魏文元說，依規約第4點第4款規定，台北市長及政務人員不得於上班或勤務時間為公職候選人站台、掃街拜票，及從事錄音、錄影之行為。意指站台選舉僅可於「下班時間」或「請假」為之。