現場除了允成化學、南科贊美酒店、群緯環保及新萬香餐廳等4家在地廠商現場面試媒合，另提供超過600個工作機會。（李俊淇攝）

為協助銀髮高齡者就業，台南首座銀髮人才服務據點今（29）日在善化區成立，市長黃偉哲到場揭牌宣布啟用，共有29家廠商參與並提供超過600個工作機會，黃表示，上任3年增加近5萬高齡人口，藉著媒合工作的方式，讓更多的企業能夠了解到銀髮人才是不可多得的。

揭牌典禮由台南市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署副分署長許慧香、善化區長方澤心、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市職業工會總工會理事長黃江福、大台南總工會副理事長陳美靜及台南市總工會常務理事李仁耀等人到場參與。

市長黃偉哲表示，隨著高齡化的社會的出現，出任市長第一年，65歲以上的大概是27萬8千人，3年多下來，已經高達32萬6000人，增加將近5萬人。現代人的平均壽命及體能都較以前好，對於重新投入職場，或者是發揮自身強項貢獻社會，就變成一個很重要的課題。

黃接著說，台灣人口受到少子、高齡的影響，預計2025年將會進入到超高齡社會，即每5人就有1人是65歲以上老人，工作年齡人口將更趨向高齡，所以整合就業相關資源，規畫設置銀髮人才服務據點，就更顯重要。

勞工局長王鑫基表示，銀髮人才服務據點主要提供年滿55歲欲求職的銀髮民眾及企業求才等就業服務，現場除了允成化學、南科贊美酒店、群緯環保及新萬香餐廳等4家在地廠商現場面試媒合，另提供三皇生物科技、統一超商、安立潔實業、分享家食品、台糖長榮酒店、台南大員皇冠假日酒店、摩斯漢堡及新晟水泥製品等29家代徵廠商，超過600個工作機會，協助銀髮者再就業。

勞工局表示，期望透過銀髮人才服務據點的成立，協助中高齡、高齡再度成為職場的生力軍、再創事業第二春，也呼籲企業廠商要善用中高齡及高齡者具有豐富的職場經驗、工作穩定性高，以及處事成熟圓融等優勢，解決企業用人需求。