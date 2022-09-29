《英雄聯盟》一年一度、規模最大、級別最高的電競賽事，2022世界大賽將於本週五（9/30）凌晨4點（台灣時間）正式開打，來自全球11個賽區（歐陸賽區本屆未參賽）總計24支代表隊伍，競逐職業電競選手的最高榮譽－2022世界大賽冠軍頭銜。本屆世界大賽的賽程，可概分為「入圍賽」、「小組賽」以及8強起的「淘汰賽」等階段。參賽的24支隊伍，其中有12支隊伍必須先通過入圍賽的考驗。

入圍賽的12支隊伍分為A、B兩個小組，各小組先在組內進行單循環的BO1（1局定勝負）比賽，由小組戰績第1的隊伍自動晉級正賽，至於各組戰績第2至第4的隊伍，將透過BO5（5局3勝制）的比賽，競爭剩下的2個晉級名額。

入圍賽的12支隊伍分為A、B兩個小組

入圍賽A組第一：推薦「邪惡天才」

對於來自LEC的費南帝克（FNC）和LCS的邪惡天才（EG）來說，少了LCK或LPL隊伍在組內競爭第一，無疑是天大的福音，不過，FNC的下路雙人組Upset及Hylissang在入圍賽開打前確診新冠肺炎，戰力恐受影響，拿下A組第一的不確定性大增。相較於FNC，EG擅長打BO1的比賽，今年在LCS的夏季例行賽就曾拿到15勝3敗（例行賽第1）的成績，季後賽替補Danny上場的下路Kaori（KDA值4.1）也有相當亮眼的表現，本次拿下A組第一的可能性頗高。至於PCS、OCE、LJL及CBLOL等賽區的隊伍，其中以代表PCS賽區出賽的BYG實力較佳，最好的情況下，若能取得A組第二的成績，晉級的機會比較高；但若僅有第三或第四名的成績，後續在入圍賽第二階段將很有可能對上LPL或LCK的隊伍，晉級小組賽的困難度將提高很多。

入圍賽B組第一：推薦「巨龍X」

LCK及LPL兩個賽區的隊伍，實力明顯優於其他賽區，如無意外，應該會由巨龍X（DRX）和皇族RNG兩隊競爭B組第一的名次。先說DRX，能在區域資格賽（Regional Finals）中接連擊敗KT羅斯特、Liiv沙盒等隊伍，並取得世界大賽的門票，下路Deft功不可沒，在目前遊戲版本下路選手重要性變高的情況下，DRX拿下B組第一的可能性相當頗高。再說RNG，畢竟是今年季中邀請賽（MSI）的冠軍，選手的個人能力都強，下路的GALA自然不差，但從他們在LPL夏季賽的表現來看，對於遊戲版本的理解落後其他隊伍，可能是RNG無法取得好成績的重要原因，入圍賽採用的遊戲版本為最新的12.18，而RNG是否能在這個版本中有好的表現，不確定性仍高。