竹南警分局中港海口所員警協助自撞自行車騎士脫困。（竹南警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名自行車騎士日前騎車沿台61線西濱快速道路南下側車道騎行，疑因精神不濟自撞路旁護欄，導致手腳部擦挫傷，自行車毀損無法繼續前行，路過民眾見狀協助報警，轄區竹南警分局中港海口所員警趕往，協助載送騎士至竹南火車站搭乘火車，並協助安排車行載送毀損自行車隨騎士搭火車北返。

竹南警分局中港海口所長古鏡汶、警員王景威，日前接獲民眾報案稱，有一名自行車騎士在西濱公路台61線南下側車道玄寶大橋前不慎摔倒，需警方協助，員警隨趕赴現場查看。

員警找到騎士了解後得悉，騎士是在當天凌晨2時許，與朋友們一同騎乘自行車自台北出發南下，欲前往雲林，未料騎到台61線玄寶大橋前時，疑因精神不繼，不慎自撞路旁護欄，因而摔倒致手腳有擦挫傷情事，經路過熱心民眾發現協助報警，所幸男子有配戴安全帽，未傷及頭部。

由於自行車已受損無法繼續騎乘，員警隨主動以巡邏車載送男子，並聯繫附近車行協助載運損壞的自行車，一同至竹南火車站，搭乘火車北返，男子對於竹南警方積極的協助，頻頻致謝。