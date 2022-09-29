教育部29日舉辦「111年縣市政府環境教育輔導團資深召集人」頒獎典禮，基隆市賴麗雯校長在典禮中，獲得教育部環境教育輔導金獎的肯定，基隆市教育處長杜國正表示，感謝賴麗雯在基隆市投入環境教育長達14年的付出，未來基隆市將持續深化環境教育。

基隆市教育處表示，自民國8月起，賴麗雯便擔任基隆環境教育輔導團召集人，期間她歷任月眉、信義及中和等三校校長，合計已達14年之久，除了在召集人任期內，協助教育處推動環境教育外，並以召集學校帶領衛星學校，7大行政區衛星學校納入輔導團編組，以點、線、面架構發展全市性環境教育。

教育處指出，目前國小、國中和高中共計20所伙伴學校共同申請執行教育部專案計畫，計畫含括範圍從幼兒園、高中及大專院校等各教育階段，也與基隆社區大學合作，延伸環境教育全齡學習計畫。

杜國正表示，基隆市政府市借重賴麗雯在環境教育上的專長與耕耘，續聘為新年度環境教育輔導團召集人，並協助推薦參與教育部「111年教育部縣市政府環境教育及防災教育輔導小組（團）資深召集人服務獎勵實施計畫」。尤其今年於國立海洋科技博物館辦理的「111年全國環境教育成果觀摩會」，基隆市辦理環境教育多年有成，會中分享內容獲各縣市夥伴肯定，賴麗雯居中籌辦規劃執行成效良好，點亮基隆環境教育，展現耀眼的光芒。

長達14年耕耘，賴麗雯獲得教育部審查委員一致肯定，獲頒環教輔導團資深召集人金獎。教育處表示，未來將持續借重賴的專業，繼續帶領基隆的環境教育呈現多元創意、在地永續並融入生活的核心教育價值。