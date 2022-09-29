台中市議員陳成添認為盧市府盡快將水湳轉運中心開工是正確的。（張亦惠攝）

台中市水湳轉運中心日前開工，29日台中市議員曾朝榮質詢時表示，盧市府規畫的轉運中心不僅量體減少，且未連結到74快速道路，批評市府將106年時好好的規畫做「毀滅性改變」，建設是百年大計，應要好好思考。議員陳成添則認為，趕快開工是正確的。

曾朝榮說，台中市未來的轉運中心堪慮，目前開工的地上3層地下4層真的不夠用，當初2017年規劃的地上7層地下4層且從74銜接到轉運中心，不用下去到中清路，盧市長卻把好的建設做「毀滅性改變」，中清路塞車嚴重，大家只要到中清交流道、大雅交流道就想到塞車，沒想到新的轉運站不但量體減少還未連接國道，未來塞車的嚴重性盧市府考慮過嗎？

曾朝榮強調，建設是百年大計，何況轉運中心像台中市的心臟一樣重要，盧市府不僅延宕還蓋越差，轉運舒暢、停車更方便是大家的目標，請好好想一下，水湳轉運中心未來或許有擴充性，是台中未來很重要的區域。

議員陳成添則讚許盧市府實際動工是正確的決定，陳成添說，前朝的規畫是「空口說白話」，盧市長就任後規畫、設計、發包最後動工才是正確的。且國道銜接道市府也已預留，設計的國道客運有42席、市內公車規畫有12席，是全國最大的轉運中心，目前74線銜接國一再兩年會完成；國四到豐原也快要通車了，未來中清塞車狀況會減少。

交通局長葉昭甫表示，水湳轉運中心106年時所提地上7層樓方案，並未完成都市設計審議及建照申請，更未完成工程預算編列事宜。市長盧秀燕上任後，儘速調整內容、完成設計及通過相關審議，並爭取工程經費才能順利開工。