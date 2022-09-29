10月即將到來，能否擺脫不順，或是會有幸運的是發生，通靈大師江嘉葉也為讀者分析10月份12生肖的運勢，看看在職場、感情、財運方面須注意哪些事項。

生肖馬

屬馬人在10月份，運勢相當不錯，特別是女性朋友，無論在工作或是學習上，都能夠獲取不錯的成績，同時也能夠得到貴人相助，但較大的缺點，就是自己的耐心不夠，無法堅持到最後，往往容易半途而廢，不能好好把握本月的好運勢，甚是可惜，建議要耐住性子，凡事不可能一步登天，要循序漸進，慢慢地就會看到努力的成果。在生活上，可以從事小額投資，主要的投資標的就是自己，例如買些美妝來打扮自己，男性朋友也可以買些新衣裳裝扮一下，來改變一下自己的心情，因為本月的你，容易因求好心切而造成壓力，變得較為憂鬱。

幸運數字：15

吉祥方位：西方

生肖羊

屬羊人在10月份，最重要的功課就是不要吵架，本月容易碰到與自己理念不合的人，但並沒有誰對誰錯，只是對方的想法和自己不同罷了，而你卻想要透過爭執的方式，讓對方同意你的做法，這樣不僅動了怒氣，還傷了和氣，既使最後爭贏了，也只是暫時的平和，事情仍然沒有解決，建議你還是以溝通為主，要學習更大的包容力去傾聽和接受別人的意見，才能真正的讓自己成長。本月在感情上要多看好自己的另一伴，周圍有不少人正覬覦著，最好的方法，就是多給對方製造一些驚喜或浪漫，這樣才能把對方緊抓住，不讓對手有機可乘。

幸運數字：42

吉祥方位：東南

生肖猴

屬猴人在10月份，運勢有下滑的跡象，在面對許多事務時，總是心有餘而力不足，感覺到處受制，諸事不順，因此容易有鋌而走險的想法，特別是在求財的道路上，會想要以投機的方式獲利，甚至以漏洞或不法的手段來謀取財物，切記萬萬不可，因為本身運勢較差，所以很容易就被發現，落得偷雞不著蝕把米的窘境，建議本月須先耐住性子，不要衝動，以固守為主，才能保住平安。健康上容易沖犯卡陰，要避免出入森林、山谷，以及經過墓地、喪家等，夜間11點後也盡量不要出門，雖然本月運勢不佳，但若能多做防範，仍可平安度過。

幸運數字：18

吉祥方位：南方

生肖雞

屬雞人在10月份，會感到無法繼續往前邁進，在工作上無法有新的突破，或是缺少動力讓你找回自己的積極，有種當一天和尚撞一天鐘的心態，其實本月的你，是能夠獲得相當不錯的成果，只是自己總是覺得缺少了什麼，無法得到滿足，建議你可以尋求長輩或長官來尋求意見，試著找長相中性的長上，或是喜愛穿搭深色衣服的人，他們能夠給予你不錯的建言，讓你找到突破自我的方法，屆時可以茅塞頓開，讓自己再度充滿積極的正能量。在感情上，有機會遇到一個較為害羞的人，但他並不是你的對象，而是透過他，會遇見心儀的人。

幸運數字：21

吉祥方位：南方

生肖狗

屬狗人在10月份，感情部分已經到了該重新整理的時候了，如果對方已經無法挽回，就不要再執著下去了，否則自己只會在無邊無際的痛苦中持續輪迴，難以跳脫回歸正常生活，試著放下，才是明智的選擇，所謂舊的不去，新的不來，老天的安排是有道理的，因為這個月的你，非常有機會展開一段全新的戀情，能夠遇到一個讓你一見驚豔的人，他能讓你忘掉過去的情感傷痛，和你走向一條新的情路，所以，別再糾結下去，趕快打開心門，迎接幸福吧。本月在職場上，要多與人合順，忌擺臭臉，多點笑容，如此才能讓你的工作環境更為融洽。

幸運數字：6

吉祥方位：西方

生肖豬

屬豬人在10月份，財運以及事業運勢，都相當的不錯，能夠獲得非常多的機會，業務類型的人，有機會得到更多的客戶青睞，一般上班族，則有機會在工作上發揮出好表現，而身邊的伙伴們，除了會給予高度的讚賞外，也會一直不斷的鼓勵你前進，感覺這一切是那麼的令人羨慕，但是對於你來說，卻是一種疲憊的壓力，每天的忙碌生活，容易讓你喘不過氣來，建議獨自一個人好好的放空，可以到郊外找個風景優美的地方放鬆一下，或是一個人到環境清幽的咖啡廳坐坐，這些都能讓你在心靈上，得到相當大的療癒，對心境上有不錯的幫助。

幸運數字：8

吉祥方位：東南