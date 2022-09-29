有些事情任性是行不通的，在現實中，很多人犯錯，會知錯而改，但有些人會任性到底，知錯不改，《摘星工廠》運勢專欄指出，牡羊座、雙子座、水瓶座，明明知道自己錯在哪，卻不願意改，真的讓人非常頭痛，到最後也不想再次的提起這件事，對他徹底的失望。

1.牡羊座

牡羊座一直在追求簡單的快樂，而要快樂很簡單，就是聽從自己的內心，懶得理外面的紛紛擾擾，跳出別人的框框當中，明知道自己錯了的牡羊座，會振振有詞地為自己辯護：我高興、我願意、心中想反正後果自己承擔，只要沒妨礙到人，我覺得可以就可以，我不想改就不改，如此任性的他，朋友對他也沒轍，只能讓他自己摔跤後感覺到痛，回來找你哭訴後，再來告訴他怎麼做會比較好。

2.雙子座

只要我喜歡，有什麼不可以的雙子座，最不喜歡做違背心願的事情，他們覺得這樣太委屈自己，而是要做到規規矩矩，不犯一點錯，還不可以神經隨時緊繃，人生得意須盡歡，不得意就更要給自己找得意，有些事，別人看來是錯的，但雙子座覺得對就行，所以最好的處理方式就是當他們碰到問題無法解決，或者碰壁時，再溫柔地告訴他哪邊有錯誤，這樣事最好的方式。

3.水瓶座

水瓶座絕對不是講不通道理、看不懂道理，也不會沒事跟自己過不去，但是在知錯不改這個問題上，他們有足夠的理由：我可是不會隨隨便便因為別人說什麼就輕易低下頭的人，我也不喜歡按照別人的標準來要求自己，我是個獨立思考、有個人主張的水瓶座，而且有些錯的事，現在不對，未來是有希望變對的，對於水瓶座來說即使碰壁遇到問題時，他也不會跟朋友說，而是自己默默流淚，當朋友發現時事情還是無法解決，這時候伸出援手幫助他們，他們心中會很感謝你的。