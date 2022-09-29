國境將漸進解封，10月13日起入境改採「0+7」免居隔、觀光旅遊團出入境禁令解除。旅行業者表示，目前已接獲許多員工及大型企業海外旅遊需求，預期第四季團旅量能可恢復至疫情前的5～6成，但完全恢復至少仍需半年。飯店業者則預期可望呈現U型反轉復甦。

行政院會29日拍板敲定國境如期漸進開放，在今日實施首階段鬆綁、並經過2周預告期後，10月13日起每周入境上限自6萬提升至15萬人次，入境改採「0+7」免居隔、開放非免簽國家旅客入境，以及觀光旅遊團出入境禁令解除。

雄獅(2731)發言人賴一青表示，旅遊業等待觀光團出入境解禁已摩拳擦掌、準備許久，國境解封是整體產業的大活水。在政府預告邊境逐步鬆綁後，已收到許多國外需求，國內員工及大型企業旅遊詢問度亦高，且均希望能安排在今年底前越快出國，整體需求非常活絡。

賴一青指出，國內員工及大型企業旅遊詢問路線主要仍集中在日本，長程則以歐洲及澳洲為主。不過，由於目前航班尚未恢復疫情前的4成，機票訂價確實較疫情前高，又以日本漲幅最多、約較疫前上漲2～3成，東南亞漲幅最小，其中曼谷僅較疫前上漲2～3千元。

鳳凰(5706)則表示，觀光禁團令解除及入境「0+7」免居隔，等於取下限制旅行社的「緊箍咒」，意味疫情結束、朝恢復正常生活前進。預期第四季業者可提供的團旅能量和旅客來客數，約可恢復至疫前5～6成水準，但要完全恢復還需要半年至一年，尚有一段磨合期。

飯店業者對國境解封亦同聲看好。晶華(2707)指出，11～12月適逢年底長假旺季，此時國境解封將能掌握一波報復性旅遊商機，預期市場將呈現U型反轉復甦。其中，台北晶華酒店過去海外旅客占達85％，國境解封可望使國旅及海外觀光客占比差距逐步拉近。