台東市水資源回收中心日前因偷排水遭民眾檢舉，對此，台東縣議員林參天今天質詢環保局長郭建成。（摘自台東縣議會網站）

台東市水資源回收中心日前因偷排水遭民眾檢舉，對此，台東縣議員林參天今天質詢環保局長郭建成。（本報資料照片）

台東縣議會29日審查台東縣各單位明年度預算，縣議員林參天質詢環保局長郭建成「環保局是否曾經對縣府建設處偷排汙水開罰」，郭證實，的確因違反水汙染防治法等對建設處開罰共184萬元。

由台東縣政府建設處興建的台東市水資源回收中心2021年10月正式營運，2021年未取得營運操作許可偷排放水，遭到台東縣環保局開罰廠商184萬元。

「請問是否在拿到排放許可前就偷偷營運了？」林參天指出，台東市水資源回收中心在尚未取得營運操作許可前，就開始偷排放水，經民眾檢舉，環保局拍照存證並向建設處開罰184萬元，「公家罰公家」。

郭建成回應，水資源回收中心於2021年9月27日取得水汙染防治許可證，未取得許可證前即有排放廢水行為，違反水汙染防治法裁處151萬2000元。另外，後有現場查核與許可不符違反水污法，及自動監測設施未於期限前完成設置等違規，處罰33萬元，違規裁罰金額總計為184萬2000元。

林參天說，台東汙水處理廠和汙水道許多工程有問題，包括延宕將近1年的工程未罰款等，目前檢調都在偵辦，前陣子也約談建設處相關人員。

縣府建設處城鄉環境工程科長陳承龍表示，台東市水資源回收中心自2021年2月起營運，廠商營運前理應取得排放水許可。但廠商延宕至去年9月才取得，因此2月至9月期間的排放水遭到民眾檢舉，強調目前已經取得排放水許可。