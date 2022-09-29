推薦賽事 : 9/30(五) 17:00，軟體銀行鷹@樂天金鷹

日本職棒季後賽席位爭奪進入白熱化階段，暫居洋聯榜首的軟銀鷹僅領先歐力士猛牛1場勝差，要保住聯盟優勝仍須累積勝場數，而季初一度攻佔洋聯榜首的樂天金鷹近10戰苦吞6敗後，排名跌至第四，季後賽門票岌岌可危。本週五樂天將在主場迎戰軟銀，樂天目前落後洋聯第三的西武獅0.5場勝差，此戰勢必得搶下勝利才有希望搭上季後賽的末班車。

軟銀本季面臨打線老化問題，四連霸時期的老臣格拉西亞(Yurisbel Gracial)與戴斯潘(Alfredo Despaigne)近兩季嚴重退化，生涯打出301支全壘打的松田宣浩本季全壘打仍掛蛋，疲軟的打線讓軟銀一度跌到洋聯第四。但進入9月後，中生代的牧原大成與中村晃聯手出擊，兩人單月打擊率雙雙突破0.350，加上柳田悠岐找回長打手感，打線復甦的軟銀一舉衝上洋聯榜首，距離隊史第20次聯盟優勝僅差最後一哩路。

樂天本季進攻端最大的問題在於打線極度左傾，打線中僅有淺村榮斗是輸出較為穩定的右打者，樂天9月面對對手派出先發左投的成績僅有3勝6敗，面對左投的攻擊能力不佳。另一方面，本季從自由市場簽下的西川遙輝雖然4月繳出打擊率0.353的高檔成績，但5月後陷入大低潮，打擊率僅有0.185，導致樂天打線缺少穩定的攻勢發動機。樂天9月團隊打擊率0.234排名洋聯倒數第二，打線若無法在例行賽最後階段復活，今年可能要提早打包回家。

依輪值推算此戰雙方先發投手將是軟銀的板東湧悟對上樂天老將田中將大，板東湧悟生涯多以中繼為主，今年8月因球隊傷兵過多開始支援先發輪值，板東湧悟雖然有出色的速球，但控球不夠穩定，轉任先發後的BB/9值高達3.75，本季先發面對過樂天一場，主投6局狂失7分，擔綱先發投手的成績並不穩定。田中將大則是在下半季進入撞牆期，8、9月的自責分率都超過4.0，近4場先發更有3場投不滿6局。以田中將大今年進階數據來看，壓制力下滑的主因在於二縫線直球頻頻挨打，本季被打擊率高達0.405(上季0.244)，以指叉球為主要武器的田中將大，若直球壓制力不佳，勢必會影響指叉球的引誘效果。

雙方本季交手過22場賽事，出現大分場次機率高達82%(18大4小)，板東湧悟與田中將大近期壓制力也較為不足，此戰繼續走向打擊戰的機會濃厚，推薦投注「大小玩法-總分大分」。勝負盤部分，軟銀近期的打線串聯與長程砲火都明顯優於樂天，攻擊端占上風；在投手戰力部分，樂天因之前延賽場次過多，從上週五(9/23)起要進行8連戰，已經捉襟見肘的牛棚戰力將更為吃緊，因此筆者看好近況火熱的軟銀能踢館成功，推薦投注「不讓分玩法-客勝」。