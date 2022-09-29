高姓外送員於騎車張貼「臺南市政府警察局巡邏車」。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

高姓外送員於騎車張貼「臺南市政府警察局巡邏車」引起網路討論。(警方提供／曹婷婷台南傳真)

台南有民眾發現外送員騎著「臺南市政府警察局巡邏車」字樣的機車外送，質疑警察難道還兼差外送？永康警分局獲悉啟動調查，今天中午在永康區中正路找到這輛車，通知37歲高姓車主到案，高男稱在蝦皮網購貼紙，「純屬好玩」，但車主此舉已觸犯冒充公務人員服裝官銜罪，警訊後，函送台南地檢署偵辦。

警方指出，高男面對警訊態度配合，稱逛蝦皮時發現該款貼紙，覺得很新奇而購入，最近把貼紙張貼在機車「裝飾」，但堅稱沒有其他企圖，純屬好玩，也不知道會觸法。

警方表示，該貼紙全部字樣為「臺南市政府警察局巡邏車」，雖然其中還貼了一句「沒有這台」字眼，但字體太小，往來人車只會看到斗大的警察巡邏車，造成民眾誤解以為真的是警察機關車輛，有冒充警察公務機車的疑慮，甚至造成民眾誤解警察「公器私用」還兼差外賣，已經損及警察形象，除依法究辦，也要求高男立即清除，不排除研擬提告保留相關追訴權。

警方也呼籲，民眾在網路購買來路不明的警察機關徽章、圖騰或字樣，裝飾在私人車輛，此舉可能影響警察機關形象，切勿因一時新奇或趣味，而觸犯冒用政府官箋或服製等違法行為。