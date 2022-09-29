榮心室總面積約10坪，房間內除了電動病床、寬譜紅外線機、血壓監視機等設備外，也有高級沙發、液晶電視、高級櫥櫃、咖啡機、擺位枕、舒適包，遠距視訊系統等。（新竹榮家提供／王惠慧新竹傳真）

新竹榮家為生命末期住民，打造安寧單人病房，室內部分設施是由往生住民後代捐贈，房間內除了電動病床、血壓監視機等先進醫療設備外，也有液晶電視、咖啡機等，取名為「榮心室」29日舉行揭牌啟用典禮，正式啟用。

為了讓住民在末期時仍能獲得最優質的照顧，新竹榮家打造專門的安寧單人病房，台北榮總新竹分院陳曾基院長、新竹榮民服務處沈立忠處長，財團法人榮民榮眷基金會徐健寧秘書長、欣桃天然氣股份有限公司前副總經理林夏富及住民遺眷王媽媽、施媽媽共同揭牌。

新竹榮家指出，榮心室總面積32.94平方公尺（約10坪），房間內除了電動病床、寬譜紅外線機、血壓監視機等設備外，也有高級沙發、液晶電視、高級櫥櫃、咖啡機、擺位枕、舒適包，遠距視訊系統等，結合先進醫療及舒適居家環境，提供家屬溫馨的陪伴空間。

新竹榮家主任陳桂美說，榮心室其實也是住民長輩大愛精神的延續，室內部分設施是由往生的施姓伯伯、蔡姓伯伯及呂姓伯伯等3位長輩子女，根據先人遺願所共同捐贈。

陳桂美也說，榮家自107年3月開始推動安寧照顧服務，推動初期，面臨空間運用、動線規劃及人力不足困難，尤其最大的挑戰是工作人員的恐懼與害怕，經不斷訓練、團體分享，工作人員開始對於死亡有正向的看法，從服務過程中，看到生命的價值與意義。

2019年新竹榮家也首次在台北榮總新竹分院，為長輩辦理了第1次人生嘉年華會，2020年正式開啟榮家安寧的服務模式，共辦理28場次宣導活動，提供18位住民機構安寧服務，並辦理7場次圓夢活動。在疫情期間，更發展出I-care的安寧照護模式，透過視訊服務，讓愛的道別不受距離與疫情限制。