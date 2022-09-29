林智堅論文抄襲案，余正煌委由律師表示，案發至今林都沒有道歉，甚至陳時奮還一口咬定余理虧，林沒有任何錯，因此才會提起刑事自訴控告林違反著作權，針對法院公開審理，還余正煌一個公道，律師說，未來法院開庭時，將考慮聲請傳喚挺林論文的鄭運鵬作證，至於蔡英文總統作證部分律師會再做討論。
余的律師解釋，提起刑事自訴是不希望選舉期間，造成檢方壓力，而由法院直接公開審理，除了向台大調資料外，也考慮聲請傳喚至今力挺林智堅的鄭運鵬等人，請他們來公開法庭說明，為何堅稱林沒有抄襲，林智堅也可以在法庭上說清楚、捍衛自己清白，說明論文
余委由律師吳俊達、張祐齊及曾威凱，提告主張，林智堅因選舉關係，導致余的台灣大學國發所論文遭受抄襲的不白指控，余被林影射抄襲其論文初稿，但後來台大學術倫理委員會認定林智堅抄襲余正煌的碩士論文，並撤銷林智堅之碩士學位，對此余正煌決定以刑事自訴方式捍衛自己的權利。
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