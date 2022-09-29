台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱推出「幹話王撲克牌」，一大亮點是2張與前總統陳水扁「87分像」的鬼牌牌面，分別寫著「踩著近1萬具屍體拾級而上」與「你要是想選就趕快離開」金句。（高揚凱服務處提供／張立勳台北傳真）

前衛福部長、民進黨台北市長參選人陳時中防疫疑雲重重、失言風波不斷，台北市大安、文山區市議員參選人高揚凱堪稱全台「逆時鐘」最強戰將。繼8月底偕同黨籍議員按鈴申告陳時中涉嫌圖利後再出高招，「精選」陳時中自擔任防疫指揮官至今的諸多爭議，組成1副「幹話王撲克牌」，歡迎有興趣的民眾至高揚凱服務處索取，每人限索取1副，一起溫習陳時中那段一天到晚用「校正回歸」補破網、「靠氣質打敗病毒」的防疫黑暗期。

高揚凱表示，製作這副撲克牌耗時數月，最大的困難點是「陳時中的X話實在太多了，推陳出新的速度太快，52張牌面根本不夠放」。在高揚凱與幕僚團隊「嘔心瀝血」下，精選再精選，將陳時中的滿嘴名言，諸如「超前佈署」、「人與人的連結」、「世界怎麼跟得上台灣」、「年輕人鬆懈了」、「封存30年是基本常識」等「金句」，逐一置入撲克牌中，搭配「時鐘膠囊」吉祥物，一手拿酒杯，另一手高舉「膏端牌紅酒」醉眼惺忪、搖頭晃腦的模樣，讓人感受高揚凱團隊選戰創意之餘，也更深刻的喚起了民眾2年多來，以陳時中為首的防疫團隊避重就輕、荒腔走板的口罩疫苗黑箱採購與防疫不利等重大爭議與弊端，導致許多國人健康與生命遭受威脅的血淚教訓。

「幹話王撲克牌」的另一大亮點，是2張與前總統陳水扁「87分像」的鬼牌牌面，分別寫著「踩著近1萬具屍體拾級而上」與「你要是想選就趕快離開」金句，果然薑是老的辣，句句擊中陳時中防疫「走鐘」，落跑選市長的要害。「戰鬥凱」高揚凱以「文山正在地」、「企業界歷練」與「年輕敢戰」3大優勢，誓言下架民進黨各路牛鬼蛇神，與「周玉蔻們」周旋到底!

高揚凱認為，如果把陳時中也來「校正回歸」一下，不但是個100％的政治咖，更是一個失格的防疫指揮官，根本不可能是一個合格的台北市長候選人。按照陳時中每天都在失言的速度，高揚凱說，未來他會認真思考，是不是該為陳時中再出一組「幹話麻將」才夠放得下他各式荒謬言行與傲慢嘴臉？

高揚凱相信，台北市民眼睛雪亮、心如明鏡，素質全台最高，因此呼籲所有市民朋友堅定「封存陳時中30年」，讓陳時中放心鑽研他專長的偷窺與紅酒K歌就好，台北市未來無極限的發展願景，就請放心交給蔣萬安與高揚凱來打拚！