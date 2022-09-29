台中市議員林祈烽日前揭露北區有幼兒園疑似又發生兒虐案件，昨天綠營立委開記者會批盧市府讓台中成「兒虐之城」。議員李中29日質詢時表示，在沒有定論以前不要汙名化台中市，誤導大家台中市是兒虐之城，對台中是莫大的攻擊跟汙辱。台中市長盧秀燕也表示，因個案而攻擊批評自己的城市，她不以為然。

李中說，自己針對北區幼兒園案詢問第五分局得知，檢察官要求查扣所有的錄影帶，長達26小時，該家長邀請律師、議員陪同，前後看了10次，若真有所謂的疏失，該提告的家長一定會提告，有錯的教育局一定會懲處，在沒有定論以前不要汙名化台中市，誤導大家台中市是兒虐之城，對台中是莫大的攻擊跟汙辱。

議員羅廷瑋也呼籲，勿因選舉到了就標籤城市，貼上兒虐之都的惡名。市長盧秀燕指出，因為個案而汙衊整個城市為兒虐之都，不要因為個案傷害台中市的家長和托育人員，台中市99.999％的托育人員都是盡心盡力愛孩子、照顧孩子，對於因個案而攻擊批評自己的城市，她不以為然。