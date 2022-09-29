徐巧芯忍無可忍！怒揭NCC只罰周玉蔻40萬真相 網友全暴動了怒罵執政黨 @中時新聞網 ​

NCC對《辣新聞》開罰40萬元，主因為該節目主持人周玉蔻在去年台中市第二選區立委補選期間，對顏清標家族猛攻，於12月討論相關議題時指稱，有一人拿10張身分證投票的情形，NCC認為未落實查證。對此，國民黨前立委顏寬恒抨擊「不公不義」，大批網友則感嘆，若非周玉蔻風暴，此案不知還要壓多久，「面對執政黨的嘴臉，小老百姓只能哭了」。

針對周玉蔻主持的《辣新聞》被開罰40萬一事，顏寬恒氣憤地說，《辣新聞》在中二選舉時就有18件檢舉，至今檢舉件數已高達95件，NCC只開罰1件40萬元，對比連續開罰《中天》上千萬元，根本是個笑話。

顏寬恒痛批，NCC這種「抓一放九」的行為，只證明一件事，「支持NCC就是支持周玉蔻、支持周玉蔻就是支持民進黨；民進黨不倒，台灣的媒體環境永遠不會好。」

此消息引熱議，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「要不是周玉蔻鬧這齣，這件不知還要壓多久？」「隨便抽一件出來罰，讓大家認為NCC處理迅速」、「面對執政黨的嘴臉，小老百姓只能哭了」、「一黨專政，最苦的永遠是小老百姓」、「雙標黨持續雙標，人民欲哭無淚啊！」「我們是問今年周玉蔻這件何時罰，不是去年的，請不要混淆焦點」。