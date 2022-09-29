防疫女神賈永婕昨(28日)到慈濟拜訪證嚴法師，自稱國民美少女的賈永婕不改幽默本色，一見到上人就自我介紹是「女神」，讓老公傻眼想攔都攔不住，今稍早她再分享跟上人見面的小故事，透露本來跟上人並肩行走，不小心腿長走太快超過上人，婆婆擔心她沒禮貌要她放慢腳步，而證嚴法師也不在意，直說：「沒關係啊！她就走她的路」。

賈永婕去年因熱血捐贈醫療物資曾被證嚴法師當面稱讚，而她也透露全家都很崇拜證嚴法師，昨賈永婕和老公王兆杰及婆婆等人再度拜訪證嚴法師，賈永婕透露，上人一見到她便送她兩串佛珠，要她拿給小孩保平安，之後賈永婕一時不慎，走路時「超車」上人，而上人也不在意，賈永婕聽到婆婆的提醒後還是決定放慢腳步，「我覺得是對長輩的禮貌！」

賈永婕發文。（圖／翻攝自賈永婕的跑跳人生臉書）

期間，證嚴法師稱讚賈永婕人高、體格漂亮，賈永婕笑說從小就一直長高，體格好是因為有運動，她也謙虛表示之前捐的機器都來來自眾人的愛，上人回應：「請幫我跟大家說，我真的很感謝很感恩大家」，而賈永婕印象最深刻的是，昨她被上人稱讚就是因為膽子大才敢做這麼多好事，「這句話真的暖到我心裡了！我一直都沒有對外說這一路有多少阻擾，千難萬難，過關斬將。上人輕輕一句話就一語道破一切！」

最後賈永婕強調，其實自己是無神論者，「但其實我們每一個人都可以是上人，只要願意幫助他人，讓別人心裡覺得溫暖都是上人！我立志成為上上人」，並曬出自己雙手合十的照片，笑說除了手指愛心之外，其實自己看到證嚴法師也有雙手合十，見此，網友回應：「看到那句『沒關係啊，她就走她的路。』突然好感動」、「上人輕輕一句話道破一切，也撫慰了眾生的心靈」、「我一直對宗教很反感，但很喜歡女神跟這位上人的善良與溫暖，謝謝你們」、「感覺整趟婆婆都快被女神嚇歪腰，謝謝女神走自己的路，感恩上上人」。