根據路透社29日調查發現，在全球景氣火車頭中國大陸經濟成長趨緩下，韓國9月出口增幅可能寫下近兩年來最小。

市場普遍預估，韓國9月出口年增率只有2.9%，遠低於8月6.6%。樂觀而言，韓國已經連續23個月出口年增率都是正值，不過，從6月開始連續3個月，出口增幅已縮減至只剩下個位數而已。

韓國出口很多產品至全球各地，像是晶片、汽車以及各種零組件等，因此韓國出口數據也是全球經濟成長領先指標。各國紛紛調高利率抑制通膨大漲，結果造成全世界需求孱弱，另外，中國大陸嚴格抗疫也讓消費能力大減。

韓國9月前20天期間，出口年減8.7%，除了各國需求不暢旺外，工作日減少也是其中一項原因。同時，在之前整整3個月都是下滑之後，以上這段期間對中國出口也大減14.0%。

經濟學家認為，電子產品出貨量下降，消費者需求不佳，韓國9月出口預估還會進一步減少。至於未來恐怕不太會有什麼好消息，故韓國出口前景將充滿挑戰。

在進口方面，9月預估將會大於出口，增幅在16.4%左右。不過，卻遠低於8月28.2%，並來到自2021年2月以來最低。因此，韓國可能會出現連續6個月貿易逆差，但應會比8月曾創下最高紀錄的94.9億美元要少很多，赤字大概只有34.5億美元左右。

在7月來到24年新高的6.3%之後，韓國9月消費者通膨應該可降至5.7%。外界預估，韓國通膨將趨緩，但有些認為沒有變化，甚至還可能再走高。至於工業生產方面，韓國繼8月月減0.5%之後，9月也將持續走低。