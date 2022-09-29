頭份警分局員警與頭份分局警察志工中隊一同慰助轄內弱勢獨老人。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份警分局員警與頭份分局警察志工中隊一同慰助轄內弱勢獨老人。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

重陽節屆近，苗栗縣警頭份分局與頭份警察志工中隊，關心轄內弱勢族群及獨居老人生活，自26日起連續3天分別前往頭份市、三灣及南庄鄉等地，慰助弱勢獨居老人，竹南正宗太極宮等慈善團體並提供物資共襄盛舉，讓轄內弱勢戶歡渡重陽節。

本次慰問活動由頭份分局各分駐所、派出所，以及頭份志工中隊全體警察志工等20餘人，分別前往轄內弱勢族群、獨居老人住處致贈米、麵條、沙拉油、醬油、衛生紙等日常用品，共慰問林姓獨居老人及弱勢族群等80戶，並進行反賄選宣導，以淨化選風。

頭份分局長張明盛表示，警方與頭份警察志工中隊，平日就會利用各項勤務機會，關懷轄內獨居老人等弱勢族群，本次慰問活動特別選在重陽節前辦理，就是要讓貧困家庭及獨居老人能感受社會溫暖，歡喜過佳節。年底地方將屆，本分局將全力查察賄選，對於暴力介入選舉，依法究辦。藉此呼籲民眾，如發現賄選情資，請撥檢舉專線0800024099或致電警方，檢警將立即追查嚴辦，以維護乾淨選風。