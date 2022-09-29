還沒結婚就要男友姊姊搬走！一名女網友每次到男友家過夜對方姊姊都擺臭臉，還要她付房租，讓她十分生氣PO網，「以後我跟妳弟結婚，這個家就不是妳家了」，理由是「妳家也只有一個男生可以傳宗接代，那就是我老公！所以要搬出去的是妳」，神邏輯讓網友們看傻眼。

一名網友昨天在臉書「靠北婚姻2.0」表示，未來大姑個性機車，每次到男友家過夜，男友姊姊都擺臭臉，就連她自備盥洗用品放在浴室，男友姊姊也一直要她拿走，還要她付房租，想趕走她。

原PO指出，男友姊姊與她老公、小孩都住在娘家，不過她希望對方搞清楚，以後她與男友結婚，這個家就不是男友姊姊的，房子只有一間，「妳家也只有一個男生可以傳宗接代，那就是我老公，所以要搬出去的是妳！不是我！」

文章曝光後，原PO的神邏輯立刻吸引大批網友朝聖，紛紛留言：「乞丐趕廟公！都還沒有嫁進來，娶到妳也算倒楣」、「人家是親姊弟，媳婦跟老婆才是外人，何況妳又還不是她弟的老婆」、「搞不清楚自己才是外人」、「難怪她不喜歡妳」、「反串要註明欸」，還有人反問「所以妳確定妳男友以後結婚的對象就是妳嗎？」