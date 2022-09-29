從小在草屯長大，就讀當地國小、國中的國民黨南投縣長候選人許淑華，上周末與草屯鎮長簡景賢成立聯合競選總部，有超過2000位鄉親朋友到場支持，她承諾將與公所積極合作，建設青年住宅、創造更多就業機會，還要行銷南投特色農產品，帶動地方經濟繁榮。

許淑華今（29）日在臉書表示，自己從小在草屯中山街、明賢街長大，就讀的是炎峰國小與草屯國中，「草屯對我來說是熟悉的地方，也有深厚的情感。」

許淑華透露，她過去曾協助縣政府，協調中央資源挹注到目前正在開發中的草屯手工藝產業園區，若未來有機會擔任縣長，將與鎮公所積極合作，為手工藝園區招商，用草屯特色活絡地方經濟，並建設青年住宅，創造更多就業機會，讓青年在草屯成家立業。

此外，許淑華還將規劃在草屯建設大型轉運中心與商場做結合，做為交通核心延伸串連南投各鄉鎮及外縣市，解決鄉親出外行的需求、行銷南投特色農產，帶動地方經濟繁榮！