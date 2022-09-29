為自己打氣，勞動力發展署中彰投分署首創「說好話、好職得」活動，在台中、南投、員林及彰化4個就業中心設置許願樹，鼓勵求職民眾寫下給未來自己的話，獲得熱烈響應，有人說「沒有過不去的事情，只有過不去心情，一切會迎刃而解」，為疫情環境注入正能量。

勞動力發展署中彰投分署長劉邦棟表示，就業服務的工作就是在傳播福音，盼帶給求職者信心，今年分署就業服務中心首創「說好話、好職得」活動，工作人員帶頭寫下好話、並張貼在許願樹上，連帶帶動前往求職的民眾寫下對自己的期許，即可獲贈小禮物。

「說好話、好職得」活動同步在台中、南投、員林及彰化就業服務中心展開，吸引許多民眾寫下自我鼓勵、給親友的祝福等話語，展現滿滿正能量，有人寫著「我有力量和能力，去過有意義的生活」、「不要小看自己，因為人有無限的可能！！Fighting～」，一張張許願卡掛滿許願樹，充滿對未來的期待與希望。

中彰投分署指出，南投就業中心的許願樹小卡，有民眾寫著「希望疫情早日平息」、「擺脫困境，儘快回到職場」；彰化就業中心則有「來到就業中心，就覺得溫暖，我相信不久會找到理想工作」，讓中心內員工看到也感覺更有成就感、加倍努力協助求職民眾。

中彰投分署強調，還有民眾將心願卡掛在就業中心的許願樹上，接著誠心祈禱，充滿儀式感，以員林就業中心來說，短短幾天就吸引50名求職者參與此活動，未來他們若求職成功，就業中心還會送上一份祝福禮，盼集結更多正向的願力照亮求職路。