侯友宜議會報告預算 綠要求變更議程未果舉牌抗議場面火爆

新北市長侯友宜29日下午赴新北市議會報告明年度預算，但民進黨團認為侯市府今年度預算疑有挪用作為行銷使用，要求變更議程專案報告，但國民黨團與無黨議員反對變更議程，希望等市長報告完後再說，雙方未達共識，綠營議員高舉「包裝政績、浪費公帑」標語在議場高喊抗議，但人數不敵藍營與無黨議員，侯友宜最後仍順利報告預算。

陳啟能說，客家局與城鄉局有1666萬元預算被挪作行銷使用，議會去年審查預算時，附帶決議要求市府各局處編列預算必須按照預算說明項目執行，議會決議的事項雖屬建議性質，但市府挪用預算，議會毫無所知，市府必須說明。

不過國民黨團書記長廖先翔表示，市政總質詢剛結束，市長每天都有來備詢，當初有這麼多時間質詢市長，民進黨團現在卻又要求專案報告，對其他想聽預算報告的議員不公平。陳啟能說，這些預算挪用情形都是在總質詢後才發現，他要求變更議程，要侯友宜專案報告。

雙方沒有共識，議長蔣根煌裁定報告繼續，但就在侯友宜上台後，綠營議員高舉「包裝政績、浪費公帑」標語湧上前，高喊抗議。不過國民黨議員與無黨聯盟議員也湧上去要求市長繼續報告，場面一度火爆，最後在議長允諾市長報告完後再處理綠營要求後，讓綠營怒火暫時平息。