高雄近年房市發展熱絡，帶動區域住宅與人口雙增，熱門生活圈將越住越擠？！台灣房屋根據高雄市都發局住宅生活網數據，統計高雄近五年家戶密度，新興區以每平方公里1萬1715 戶，榮登全高雄家戶密度最高的行政區，其次為苓雅區及鹽埕區。

不過值得關注的是，如以成長率來看，近五年家戶密度增加最高的行政區，則由橋頭區榮獲最佳進步獎，家戶密度至今年8月止，為每平方公里621戶，相比2018年同期的每平方公里529戶，密度增加約17%！其次為仁武區，家戶密度增幅15%，兩區雙為全市增幅超過1成的行政區，而台積電話題區楠梓區，家戶密度增加8%位居第三，其餘包括前金區及鳥松區，家戶密度均有5%~7%增幅，同列高雄家戶密度成長最高的前五名行政區。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，家戶密度增高與住宅供需、設籍人口、戶數成長息息相關，人口、住宅戶數增多，家戶密度也越來越高，相對也呈現出該區房市發展的躍進；觀察密度增幅最高的橋頭、仁武及楠梓區皆屬蛋白區，並有幾大共通點，一是區內皆擁有深具發展潛力的「新興重劃區」，土地開發尚未飽和，有利多元建設進場，帶動人口家戶成長；二是具備磁吸人口紅利的「產業建設議題」，包括橋頭科學園區、仁武航太產業園區、楠梓科技產業園區(前楠梓加工區)等，近一年再受台積電設廠話題推動，未來就業機會增加、區域發展紅利多，相對支撐人口移入佈局；另外還包括「住宅類型改變」，這三區早期多為透天宅，如今大樓、華廈越蓋越多，家戶數也因此後來居上。