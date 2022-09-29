謝寧設計的摺紙公仔DIY。（周麗蘭攝）

22歲謝寧小學時不言詞、很愛塗鴉，只要一把剪刀、一張紙就能剪出立體動物、人物，兒時即受到矚目。時間飛逝他已成年，他的才能被動畫公司看中，開始在動畫公司擔任動畫師，第一部參與的動畫作品《孫行者傳》即將上映。

謝寧有剪紙的天賦，不需打草稿、也沒人教，他讀國小時不善與人互動，剪紙成了他與旁人的橋梁，對他來說沒有「剪錯了」的懊惱，只是造型不一樣，高一時（2016年）受邀至「少年TED」演講。

謝寧剪紙特色是立體，立體的動物不到幾分鐘就剪出來，國高中時期開始剪各種動畫人物的衣服，數年前斗六公所茂谷柑節連邀請他穿著自己剪的服裝代言，像是蝙蝠俠、鋼鐵人，他本人比茂谷柑還熱門。

他高二到英國遊學時，劍橋藝術高中（CSVPA）提供獎學金讓他就讀，畢業後進入伯恩茅斯大學專攻動畫，因遇到疫情爆發回國。

等待疫情過去之際，他到一家數位媒體公司實習時透視的才能受到賞識，成為動畫師，參與動畫電影《孫行者傳》製作，負責角色的動作設計。

謝寧從小喜歡西遊記、三國演義，曾設計過孫悟空的造型，參與《孫行者傳》動作設計他如魚得水。

《孫行者傳》即將上映，謝寧及媽媽馬曉婷將在10月23日包場邀請雲林家扶親子看電影，感謝眾人在他成長過程中給他的啟迪。

謝寧說，工作比讀書有趣，做的是實務的東西，有問題可以請教，工作又有錢領，感覺找到「同類人」，會累但是快樂的。

他說，很開心跟大家分享西遊記的故事，感謝一路走來雲林家鄉的人給他的支持及鼓勵，尤其是雲林家扶中心、環球幼兒園，因此在自己有能力工作賺錢時回饋社會。