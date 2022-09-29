國民黨高雄市長參選人柯志恩29日舉辦「選擇柯志恩，市民安心加倍生」政見發表會，由於近年來物價飆漲，生活開銷繁重，讓年輕人愈來愈不願生小孩，因此，柯志恩針對生育補助提出5大政見，希望解決高雄的少子化問題，也減輕父母的育兒負擔。

柯志恩提出「提高生育津貼補助（補助234）」、「弱勢坐月子和生育津貼不需2擇1」、「生2胎以上優先承租社宅，並規畫設宅設置公托」、「拓展定點計時臨托服務，達區區有臨托據點」、「臨托補助對象擴大納入原住民、特殊境遇、單親、弱勢兒童」等5大解決少子化問題的政見。

柯志恩表示，高雄的出生率已從2018年千分之7.25降到2021年千分之6.55，年輕人擔心負擔過大導致他們不想生或不敢生小孩，再加上全球通膨連帶物價指數持續上升，對新手爸媽來說，光要負擔生活開銷壓力已非常大，何況還要養小孩。

因此，柯志恩提出補助234的生育津貼補助政見，父母生愈多補助就愈多，第1胎補助2萬元、第2胎將提高為3萬元、第3胎開始每胎補助增加至4萬元。為了減輕弱勢家庭的負擔，她也提出弱勢家庭可兼領「生育津貼」及「到家坐月子服務」。

柯志恩也提到青年買房的困境，因此，她將提撥社會住宅至少2成比例，讓生2胎以上的新手爸媽可以優先承租社宅，並規畫設宅設置公托。另外，柯志恩也將拓展定點計時臨托服務據點，達到區區有定點臨托服務的目標，並擴大臨托補助對象，讓更多的弱勢家庭都能在臨托服務得到幫助。