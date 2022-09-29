一名女網友以「朋友說我穿很露是在勾引她男友？」為題發文抱怨，因為平常穿衣風格比較歐美，沒想到近日與朋友一同出遊，對方回家後竟傳訊質疑她穿成這樣是在勾引她男朋友，讓她非常傻眼。貼文曝光後掀起網友兩派論戰。

一名網友在論壇Dcard發文表示，自己平常的穿搭比較歐美一點，也自認為身材算好所以喜歡這麼穿，原PO表示上個周末和高中朋友一起出遊，有些姊妹們有帶男朋友來，但自己沒想太多就照平常的穿搭外加一件小罩衫去赴約。

原PO在吃飯時把罩衫脫下來，卻發現友人的臉色怪怪的，去上廁所的時候，其他友人詢問她要不要把外套穿上，原PO以為是對方比較保守或是關心她會冷，沒想到竟是因為其中一位友人覺得她穿太少，導致對方男友一直偷看，對此原PO傻眼表示「妳男友偷看我，我就要穿外套？？」。

原PO透露，當天那位友人都不太跟她說話，到了晚上對方傳訊質疑她「妳真的不覺得妳今天很誇張嗎？妳平常要怎麼穿勾引誰我都沒差，為什麼我男友在的時候，妳也要這樣啊？」。

原PO看完後暴怒回覆「我一直以來都是這樣穿衣服，為什麼要因為妳男友所以改掉？我們認識這麼久的朋友了，我一直都是這麼樣子，你可以不理解我的喜好跟品味，但你如果覺得我這樣是在『勾引男人』，那你真的很狹隘又很可悲」。

原PO表示現在想想是生氣又難過，與友人認識這麼久了對方居然是這樣子想她，發文詢問網友們「有人有類似的狀況嗎？還是大家跟朋友的男友見面真的都會刻意穿的比較保守？」。

貼文曝光後掀起網友兩派論戰。(翻攝Dcard)

貼文曝光後引發熱議，許多網友支持原PO留言表示「那是他自己安全感不足，想穿什麼就穿什麼」、「這種朋友不要也罷，都什麼年代了，請他自己管好男友的眼」、「是她男朋友的問題，如果是我的話，就不會被發現」、「辣妹讚啦絕對不是你的問題」。

但也有不少網友留言「其實我自己會為了怕尷尬多少注意一點穿著耶，畢竟換件衣服也不是說多困難的事？」、「示意圖看起來很露耶…雖然怎麼穿搭是你的自由，但偶爾還是要避嫌一下吧…」、「跟朋友的男友出去我會穿比較保守，我覺得這是對朋友的一種尊重還有避嫌吧」。