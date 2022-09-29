有著「小廣末涼子」稱號的女星林雨葶，憑藉清新五官和修長身材，出道後參演《靈異街11號》、《無神之地不下雨》等偶像劇，近日32歲的她，原先透露想要凍卵，結果意外發現懷孕的好消息，不過當媽並不簡單，她回憶孕期確診時曾下體出血，致電問婦產科全被拒收，讓林雨葶至今回想起來，依然心有餘悸。

林雨葶昨(28日)在社群透露，懷孕後的身體並無太多不適，但5個月以來「扎扎實實的感受到『媽媽』的感覺」，有次確診隔天下體出血，致電問好幾間婦產科都無法收治確診者，最後才找到一家願意收確診孕婦，結果醫院不給看超音波，醫師只能聽口述開安胎藥，但當時胎兒未滿3個月尚不穩定。

林雨葶說，她當下的心情非常煎熬，所幸後來吃了2天安胎藥未再出血，出關後立刻直奔婦產科照超音波，經檢查寶寶不但長大了心跳也還在，讓她頗感欣慰，如今孕期進入5個月，她也感嘆：「原來我是這麼煩人這麼愛擔心的嗎！！！！！」、「有時候真的要自己經歷過才會深刻體會到什麼叫愛子心切」。

林雨葶孕期已進入第5個月。(圖/林雨葶 IG)

貼文一出網友齊留言祝福：「天啊拍拍妳～媽媽真的辛苦了，寶寶的姿勢也太可愛了吧，越來越期待卸貨的那天」、「媽媽真的容易玻璃心，加油好好享受孕期，胎動真的很美好」、「千萬別小看孕婦的荷爾蒙！！經歷過所以知道荷爾蒙的可怕，加油！」