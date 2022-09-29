真正廢到笑！MLD台鋁與無厘頭動畫股份有限公司所創作的「好廢的問卷」，自8月中展出有趣又無厘頭內容，開展至今好評如潮，累積數千名人次入場參觀，為徵集更多天馬行空的問答，展期將延長至10/31，以「廢感」為核心概念，將生活中的問題、物品，變成意想不到、耳目一新的亮點。

展覽現場設置了轉盤區、問卷區、投票區等，以問答的方式呈現，還有不容錯過的超廢、超酷打卡牆，透過不同的提問裝置，讓民眾參與各式投票，例如「坐著放屁時，身體會歪一邊嗎？」、「你都唸IKEA還是IKEA?」、「鬼門開、校門開還是顧客進門最可怕？」；

全場域也同步設置更多廢到笑的問題，例如「你覺得吃飯比較花時間還是思考吃什麼更花時間？」。此外，現場也推出多樣「好廢限定周邊商品」，秉持著我廢我驕傲的精神，喜歡獨特趣味性的朋友們絕不能錯過，展覽期間即日起至10月31日。(記者張雅雲/高雄報導)