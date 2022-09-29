頭份警分局頭份所員警及時阻止林姓男子被詐。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真）

網路投資及檢警監管帳戶等詐騙手法持續出現，頭份警分局28日一天連續阻止兩起詐騙案，警方獲報立即通報頭份所員警趕往了解，及時阻止2名被害人被騙。

頭份警分局28日上午先是接獲銀行人員報案稱有詐騙案件，立即指派頭份所警員邱文均、趙乃慧前往處理，員警到達後發現1名林姓男子正欲匯款，經員警上前了解，林某一度向警方揚稱款項是買菜錢，經員警及行員不斷追問下，才坦承是要匯17萬元，做網路投資股票，警方了解後確定為「假投資真詐財」手法，經不斷勸說下，林男恍然大悟，始打消匯款念頭，林男非常感謝警方積極協助保住積蓄。

同一日下午，頭份警分局再度接獲同一家銀行報案有詐騙案件，頭份所警員邱文均、陳鴻毅據報趕往，發現賴姓女子正欲匯款，員警上前關心後得悉，賴女因接獲地檢署電話告知，因她涉案需匯款65萬8000元交由地檢署保管，才前往銀行領款及匯款，警方調查後確定為「假檢警真詐財」的手法，經不斷勸說下，賴女恍然大悟，始打消匯款念頭，賴女非常感謝警方積極協助保住積蓄。

頭份分局長張明盛表示，上述2案能順利阻詐成功係銀行人員的機警及員警到場後的調查及耐心勸說，並在此呼籲民眾網路交友應謹慎，若涉及金錢交易極可能是詐騙，另司法機關絕對不會要求交付財物保管，來電陌生電話來電提及涉洗錢案或監管帳戶等就是詐騙，可撥打110報案電話或165反詐騙專線求證，避免被騙上當。