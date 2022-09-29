民進黨新北市長候選人林佳龍指出，過去擔任交通部長時，他就以跨域治理的思維，規劃首都圈1000萬人口的未來發展，並同時思考「雙港六星產業計畫」，要將有發展優勢的新北市打造成台灣新都，讓新北與台北一起成為雙子星城市。

林佳龍今（29）日在臉書表示，昨天他與總統蔡英文一同出席新北進出口商業同業公會活動，期間他向進出口領域的企業先進們說明有關首都圈「雙港六星」的產業政策，誓言帶領新北面向國際。

林佳龍提到，「雙港」為透過台北港及桃園航空城，發展貨從雙港出、客從雙港入的產業模式；「六星」則是要在新北六大產業聚落，推動智慧、數位與綠色轉型，以新北為中心相互串連，發展「智慧倉儲物流、智慧城市服務、智慧創新生活、智慧建築製造」等產業模式，擴大經濟規模。

「我的信念，就是讓新北成為台灣新都！」林佳龍說，未來還會持續優化「溪北捷運」、高快速道路立體化、交流道增設匝道等交通建設，讓產業與城市共好，一起大步走向國際，創造經濟繁榮。