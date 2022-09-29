第4屆「2022異國美食嘉年華」活動即將在10月22日登場，美術園道商圈13間店家齊心準備75組異國美食套餐組合，要讓民眾輕鬆揪團來野餐。（美術園道商圈管委會提供／馮惠宜台中傳真）

第4屆「2022異國美食嘉年華」活動即將在10月22日登場，今年以戶外野餐的嘉年華形式呈現，美術園道商圈13間店家齊心準備75組異國美食套餐組合，並以每人只要499元就可以品嚐到13道特色異國料理為號召，推出4人一組的異國美食套餐券，餐券等同團體入場票券，邀請民眾一起揪團草地野餐。

因應疫情，戶外野餐盛行，邁入第4屆的美術園道「2022異國美食嘉年華」活動，今年特別以戶外野餐嘉年華呈現，希望民眾可以走出戶外，本次採用團體報名方式，無論是親子或好友可以一同坐在美術園道草皮上，品嚐十國特色美食，欣賞肚皮舞、小丑雜耍等異國表演和音樂演奏，還有能手DIY活動。

活動最後還有10萬好禮摸彩，包括HOME燒肉吃到飽餐卷、大和屋陶板餐、20吋全家福照、特色伴手禮…等近200份抽獎好禮。

美術園道商圈主委蔡炳輝表示，異國美食嘉年華已連續舉辦4年，每年消息一曝光，套餐都會在短時間內銷售一空，今年13間商圈店家熱情參與，異國美食套餐券即日起至10月14日 在美術園道商圈FB粉絲團開賣，報名完成且三日內匯款者，即可取得「2022異國美食嘉年華-草地野餐PARTY」參加資格。