台灣10月13日將正式開放國門，根據國際旅遊體驗平台調查，疫後旅客更看重在地、深度體驗的旅遊行程，台中悅樂旅店繼與中央書局打造首條結合主題閱讀、作家料理、住宿的創新體驗後，再度深入台中舊城，鎖定舊城區80年日式建築《ChangeX Beer 南園酒家》，推出「南園酒家×精釀啤酒」住房專案，平日雙人房自2,900元起，標榜不僅可入住台中最新潮旅店，還能於完整保留兩層木造融合洗石子牆面的日式老屋中，品飲來自本土精釀啤酒品牌─妖怪釀造供應的限定酒款與下酒小食。

歷史悠久的南園酒家是台中中區代表建築，前身從日治時期第一家西洋料理店「精養軒」起，到民國70年代的台中酒家始祖，曾見證無數文人匯聚的風華時代。台中悅樂看好國內外近年對在地釀造文化的討論熱度，並期望帶領國際旅客認識台灣傑出的精釀啤酒品牌，自即日起至12月31日與南園酒家共同合作推出住房專案，邀請旅客步行造訪南園酒家，每房可任選4杯妖怪釀造酒款(150ml/杯)及2份下酒小點，未來也將不定期推出限量酒款供兌換品飲。

目前由妖怪釀造推出可供品飲酒款分別為應龍、天狗、長右、山膏，釀造類型從比利時小麥、愛爾、雙重冷泡酒花到結合紅茶釀造，有充滿茉莉花香的微酸果感、濃郁香甜麥芽及木質苦韻，還有熱帶水果與柑橘氣息的豐富特色選擇，一次滿足精釀啤酒愛好者的不同風味享受，位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪~8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。

台中悅樂旅店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。

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