成美藝廊是南彰化優質的藝文資源和平台，舉辦過多項令人深刻展覽，2023年徵件開跑。（頂新和德文教基金會／吳敏菁彰化傳真）

鹿港「東泰工藝社」施建宏老師在成美藝廊展出「羅黏香藝文化展」。（頂新和德文教基金會／吳敏菁彰化傳真）

羅黏香製成布袋戲「香偶頭」。（頂新和德文教基金會／吳敏菁彰化傳真）

南彰化也有優質的藝文展場空間，位於彰化縣永靖鄉的「成美藝廊」辦理過多項讓人印象深刻展覽，保存、發揚台灣珍貴文化，即日起至10月30日，開放2023年徵件展覽申請，項目多元、媒材不限，歡迎各創作人、團體報名，讓成美藝廊成為分享與交流的藝文平台。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，1997年頂新和德文教基金會於彰化縣永靖鄉成立，今年邁入第25年，基金會創辦人魏應充為讓故鄉能受藝術美學滋養，特別在辦公大樓保留一樓場域，辦理藝文展覽。從早期取名為鄉民藝廊，到後期改名成美藝廊，一路走來20多年，累計觀展人次達16萬 ，是南彰化最優質的藝文資源及平台之一。

在保存台灣珍貴文化資產的路上，成美藝廊也不缺席，讓人記憶深刻，2020年在成美藝廊辦理為期兩個月的「羅黏香藝文化展」，讓民眾了解這項近乎失傳的傳統技藝，可以用楠木粉做為黏劑，添加檜木屑粉或檀香粉末製成為香包原料，或揉捏成團、進行壓模、陰乾、打石灰粉底、彩繪上色、裝飾等工序，製成布袋戲「香偶頭」。

頂新和德文教基金會表示，秉持回饋、關懷地方的心意，從教育、社福、產業、環境等多個面向，協助深耕永靖地方的在地發展，早在成立之初便積極推廣永靖的藝文教育。

「成美藝廊」為了提供給創作者舞台，並擴大藝術分享，提升美學，2023年徵件展覽開放申請，歡迎國內外公私立美術、文化資產及藝文團體、機關、學校或個人創作者申請，展出的藝術媒材不限，舉凡木藝、石藝、陶藝、漆器、琉璃、雕塑、水墨、書法、版畫、雕刻、攝影等媒材均可申請。歡迎民眾多加利用，相關申請簡章，請洽官網。