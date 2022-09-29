2022.9.29 台東縣：▲旅居美國的江伊茉從夏夷引進支架大洋舟，希望藉此與南島語系國家文化接軌。（莊哲權攝 ）

2022.9.29 台東縣：▲旅居美國的江伊茉從夏夷引進支架大洋舟，希望藉此與南島語系國家文化接軌。（莊哲權攝 ）

2022.9.29 台東縣：▲旅居美國的江伊茉從夏夷引進支架大洋舟，希望藉此與南島語系國家文化接軌。（莊哲權攝 ）

2022.9.29 台東縣：▲旅居美國的江伊茉從夏夷引進支架大洋舟，希望藉此與南島語系國家文化接軌。（莊哲權攝 ）

台東縣政辦理「藍海生活節」活動，推廣「支架大洋舟」海上新玩法，長年旅居國外的江伊茉（Yvonne），疫情期間返台，憑藉著對南島文化的熱情，從夏威夷獨資購買船隻，並成立「台灣南島支架大洋舟航海社會」，希望以台東為起點，重現南島語系中，以船隻維繫島國間情誼的傳統。

江伊茉熱海上活動，但是覺得1個人衝浪太孤單，10幾年前在夏威夷體驗了支架大洋舟，發現這是個很多人可以一起參與的活動，她說，每次划船就像跟家人在一起，不知不覺地就把它當成海上生活的日常，後來被訓練成舵手，才正式參加比賽。

江伊茉表示，兩年多前因疫情返台，想念船上的「家人」，加上常聽到國外友人說，台灣是南島語系文化的始祖，便在各城市舉辦推廣講座，進而獨資買了1艘6人大船及8艘單人小船，也成立了「台灣南島支架大洋舟航海社會」。

江伊茉就以台東為起點，並配合台東縣政府舉辦的「藍海生活節」，推廣支架大洋舟新玩法，其中的「6人座支架大洋舟」還貼上象徵台東的「089」電話區號，表達台東是南島航海文化起源的原鄉，及台東縣政府在杉原灣發展「支架大洋舟」的強烈企圖心

江伊茉說，近期內將成立「支架大洋舟台灣隊」，先划到蘭嶼，再到巴丹，再從菲律賓划到帛琉，每年都會訂出目標，去拜訪南島語系國家，接軌南島海洋文化。