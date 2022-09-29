李又汝與交往13年的修哥登記結婚。（民視提供）

李又汝與交往13年的修哥登記結婚。（民視提供）

33歲的8點檔女星李又汝，29日宣布和交往13年、大她8歲的男友「修哥」登記結婚了！李又汝表示，很感動也感謝老公這13年不離不棄的陪伴，她說老公是一位上班族，但凡事都會先想到她，之前她媽媽生病化療，高雄房租都付不出來，是他先代墊，最後媽媽在安寧病房，也是他白天去上班，晚上就回醫院陪她照顧媽媽，讓她很感動，尤其他經常說的「我這輩子沒有什麼夢想，我的夢想就是陪妳完成妳的夢想」這句話，更是讓她感動到點頭秒嫁。

李又汝透露兩人已在新北買了房子，她說從來沒想過可以在台北買到自己的房子，進到民視拍戲後，工作開始穩定，有共同信仰的兩人為了看房子不斷禱告，後來吳東諺介紹自家附近有看到房屋出售，找他們去看，結果就很順利買到自己負擔得起的房子。她笑說買房之旅就像一路開外掛般順利，從房價、房貸申請到裝修，沒有一件事不是迎刃而解的，「26年的房子能夠談到房貸8成並且是40年期，真的很幸運」。

她也會加入民視新8點檔《市井豪門》演出，這段時間為了角色做許多的努力跟準備，尤其現在買房也結婚，人生更踏實更有目標，很期待這一次突破性的角色跟觀眾見面。