大陸澎湃新聞報導，大陸國家發改委29日記者會，發改委價格司副司長牛育斌表示，煤價、電價改革文件實施以來，大陸國內煤炭、電力價格總體運行在合理區間，這與國外能源價格大幅上漲情況，形成鮮明對比。

牛育斌說，以今年9月上半月為例，澳洲紐卡斯爾港煤炭期貨平均價格438美元／噸（折合人民幣超過3000元／噸），同比上漲158％，大陸煤炭港口現貨價格為人民幣1028元／噸，與去年同期基本持平；英國、法國、德國市場交易電價漲至去年同期的4-10倍，而大陸電力用戶平均電價同比僅上漲10％，居民、農業電價保持穩定，有力保障了經濟社會平穩運行。

煤炭占中國能源消費比重56％，燃煤發電在總發電量中占比約60％，以煤為主是基本國情。牛育斌表示，針對去年9、10月煤炭價格非正常上漲、煤電矛盾凸顯的情況，發改委打出煤價、電價機制改革的「組合拳」。

一是完善煤炭市場價格形成機制。

在堅持煤炭價格由市場形成的基礎上，創新實施區間調控。即充分考慮煤炭生產成本和下游燃煤發電企業承受能力，按照「下限保煤、上限保電」原則，提出煤炭價格合理區間；綜合採取市場化、法治化手段，引導煤炭價格在合理區間運行，通過穩煤價，進而穩電價、穩企業用能成本，為穩定宏觀經濟大盤提供有力支撐。這項改革既實現了價格機制的重大突破，從根本上理順了煤、電價格關係，破解了「煤電矛盾」這個長期以來想要解決而沒有解決的問題；又是預期管理方式的重大創新，通過「打明牌、定邊界」穩定各方預期，有力促進了煤、電行業協同高品質發展。

二是深化燃煤發電上網電價市場化改革。

全部燃煤發電電量原則上在「基準價＋上下浮動」範圍內形成上網電價；將燃煤發電市場交易價格上下浮動範圍擴大為原則上不超過20％，高耗能企業不受上浮20％限制；推動工商業用戶都進入市場；全面建立電網企業代理購電制度，真正建立起「能跌能漲」的市場化電價機制，實現了燃煤發電上網電價和用戶電價之間的有效聯動。這項改革在放開發電側上網電價、用戶側銷售電價方面實現了歷史性突破，顯示電力市場化改革又邁出了重要一步。

牛育斌說：「上述兩項改革相輔相成，構建了煤、電價格區間調控和預期引導的閉環機制，是煤炭、電力等能源安全穩定供應、價格總體平穩的重要政策保障。」