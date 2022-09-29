喧騰一時的宏福集團掏空案，台北市議員陳政忠歷審都被判有罪，最重還被判刑20年，台灣高等法院更三審將他判無罪，但遭最高法院撤銷，高院更四審依影響集中交易市場有價證券交易價格之操縱行為罪判刑4年，及募集有價證券之公開說明書記載虛偽罪判刑2年。可上訴。

67歲陳政忠是連任9屆的北市議員，2001年間，台北地檢署指控他身為宏福機構關係企業創辦人及股東，陸續掏空宏福建設資產、操縱宏福建設股票，不法所得達60多億元。

台北地院將陳政忠重判20年，是當時有期徒刑的滿貫刑度，陳因此遭國民黨開除黨籍，但他以無黨籍繼續參選，並提起上訴為自己平反；高院改判9年徒刑，更一審及更二審並改依操縱股票罪將他判刑5年。

高院更三審出現戲劇性轉變，合議庭認定無法證明陳政忠是宏福建設負責人，就算宏福建設涉有價證券詐欺行為及虛偽記載等情事，也難認為是陳政忠指示、參與或主導，將陳政忠改判無罪，但最高法院撤銷。

更四審認定陳政忠犯行明確，考量他是宏福公司創辦人及股東，為免宏福公司因金融風暴遭融資銀行斷頭，需維持該股票於一定之價格，竟以不法手段操縱股價，製造該股交易活絡之假象，引誘不知情之投資大眾買進交易。

合議庭表示，陳政忠最後因無資力繼續維持買進該公司股票，造成該股無量下跌，終致停止交易，不僅使宏福公司遭受重大損失，且使投資大眾遭受損害，對於國內金融市場衝擊甚大，影響股市正常交易，將他各判刑4年及2年。