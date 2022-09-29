中國信託文教基金會新舞臺藝術節首推「物件在劇場」NFT，限量提供給觀眾收藏，打開手機探索元宇宙的無限可能。（鄭任南攝）

何曉玫MeimageDance舞團的《默島新樂園》以台灣在地元素為創作素材。（鄭任南攝）

稻草人現代舞蹈團《七體 FIGURE 7》自作家卡夫卡的七張塗鴉創作為發想。（鄭任南攝）

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，這幾年疫情瞬息萬變，而表演藝術沒有中場休息，反而求新求變。（鄭任南攝）

白球、偶戲、鋼管和拐杖等日常生活元素，不再只是舞台上的配件，而是成為主角，中國信託文教基金會新舞臺藝術節首推「物件在劇場」NFT，限量提供給觀眾收藏，打開手機探索元宇宙和劇場的無限可能。

中國信託文教基金會董事長馮寄台表示，「這幾年疫情瞬息萬變，而表演藝術沒有中場休息，反而求新求變，今年中信新舞臺藝術節邁入第8年，把聚焦在當代的精緻節目帶到觀眾面前，很開心和兩大場館、各表演團隊，能和各界共同探索表演藝術的多元形式，刷新表演藝術的新想像，一起創造一個虛實交錯，與時俱進的當代新舞臺。」

今年演出有兩檔是來自國外團隊，包括加拿大DJ無尾熊小子的《蚊子爵士夢》和魔人神手製造所的《人類狂想曲》。國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，「《蚊子爵士夢》結合偶戲和即時投影，還有微型模型拍攝，將迷你的微型舞台，放大到整個廳，2千人都可以感受到微型世界。」

《蚊子爵士夢》故事描述鄉下的蚊子到城市尋找爵士樂大夢想，靠的是朋友和所有微小、不微小的個體，劉怡汝表示，「就像是過去幾年因為疫情，表演藝術遭遇許多困難和挑戰，而我們站在這裡，中信文教基金會開拓了新舞臺藝術節平台，在疫情影響之下，大家一起牽成，會更有力量。」

魔人神手製造所的《人類狂想曲》是新馬戲作品，台北表演藝術中心執行長王孟超表示，馬戲表演一樣可以表達和人們切身相關的議題，「這次團隊帶來的作品，表現現代人生活的荒謬感和壓力，但一樣可以帶給大家像小孩一樣的歡樂感覺。」

此外，今年國內團隊節目包括有何曉玫MeimageDance舞團的《默島新樂園》、稻草人現代舞蹈團《七體 FIGURE 7》、她的實驗室空間集《Re_l_ _y》北迴版等。

何曉玫MeimageDance舞團藝術總監何曉玫表示，儘管疫情讓世界改變很大，「而中國信託文教基金會一直很關心台灣的表演藝術團隊，這次特別要感謝，能夠在北藝中心演出，還可到不同的鄉鎮表演，疫情讓一些作品沒辦法出國演，但是在國內可以不分鄉鎮，台灣很多朋友都可以看到屬於台灣人的舞蹈。」

稻草人現代舞蹈團藝術總監羅文謹表示，《七體 FIGURE 7》是從作家卡夫卡的七張塗鴉創作為發想，「舞者表現七張圖裡的造型內容，透過拍攝創作出來，物件有桌子、椅子、鏡子、拐杖、柵欄、球等，希望觀眾看見這些生活中的物件，可以連結生命，不是那種虛幻感，而是活生生地出現在家裡，只是變形、變荒謬了，像是在看一齣人生荒謬劇。」演出將於10月至12月在台北市、台中市、嘉義縣接連登場。